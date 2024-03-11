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В России разработали станок-гигант для штамповки элементов самолета МС-21 и Ту-214

В России разработали станок-гигант для штамповки элементов самолета МС-21 и Ту-214

МС-21  3,6K прочитали Согласно сообщению пресс-службы Ростеха, по заказу Объединенной авиастроительной корпорации в современной России для авиационных предприятий впервые разработали уникальный и полностью отечественный станок-гигант новейшего поколения.

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