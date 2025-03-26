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Health officials in D.C. on alert after person exposes Amtrak rail passengers to measles

Health officials in D.C. on alert after person exposes Amtrak rail passengers to measles

The Washington, DC Department of Health said Tuesday it is investigating a confirmed measles case. The infected person took the Amtrak from New York to DC and visited an urgent care facility while contagious.

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