Health officials in D.C. on alert after person exposes Amtrak rail passengers to measles

The Washington, DC Department of Health said Tuesday it is investigating a confirmed measles case. The infected person took the Amtrak from New York to DC and visited an urgent care facility while contagious.
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