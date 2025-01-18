У пострадавших в ДТП на Шри-Ланке супругов из России сломаны ноги

Пострадавшая в ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке российская туристка из Алтайского края Ирина рассказала РЕН ТВ, что в момент столкновения многие пассажиры спали, поскольку авария произошла ночью.
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