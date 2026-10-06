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Царьград

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Беларусь подключит связи с Москвой и Западом ради мира в Украине

Беларусь подключит связи с Москвой и Западом ради мира в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск использует контакты с Москвой, западными государствами и странами Азии для содействия урегулированию в Украине, включая обмены военнопленными и передачу тел погибших через белорусскую территорию.

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