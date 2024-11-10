В Подмосковье сбили 25 украинских беспилотников

Это крупнейшая атака БПЛА в регионе за все времяВ городских округах Раменское, Домодедово и Коломна Московской области силы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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