В Подмосковье сбили 25 украинских беспилотников

Это крупнейшая атака БПЛА в регионе за все времяВ городских округах Раменское, Домодедово и Коломна Московской области силы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.