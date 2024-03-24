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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отрыв Ферстаппена в чемпионате сократился до 4 очков

Соперники резко приблизились к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в личном зачете. Трехкратный чемпион «Формулы-1» сошел на Гран-при Австралии из-за поломки болида, на его счету остался 51 балл.

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