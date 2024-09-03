Россиян предупредили о связи недостатка сна и развития рака

Врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что недостаток сна может привести к появлению онкологических заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии