«25-й кадр»: как работает самый незаметный способ «программирования» человека

Американские техники ведения бизнеса отличаются агрессивностью. Это стало следствием того, что техники продаж в Америке являются таким же товаром, как велосипеды или ботинки, причём гораздо менее затратным, чем реальное производство.
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