Четыре ялтинские семьи переселяться из летней гостиницы в благоустроенные квартиры

Четыре семьи из Ялты совсем скоро получат ключи от своих благоустроенных квартир. На своей ТГ-странице мэр города Янина Павленко сообщила , что жители, проживающие в аварийном жилье-бывшей летней гостинице «Звёздочка» смогут переехать в комфортные квартиры, которые им будут выделены администрацией Ялты.