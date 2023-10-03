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Четыре ялтинские семьи переселяться из летней гостиницы в благоустроенные квартиры

Четыре ялтинские семьи переселяться из летней гостиницы в благоустроенные квартиры

Четыре семьи из Ялты совсем скоро получат ключи от своих благоустроенных квартир. На своей ТГ-странице мэр города Янина Павленко сообщила , что жители, проживающие в аварийном жилье-бывшей летней гостинице «Звёздочка» смогут переехать в комфортные квартиры, которые им будут выделены администрацией Ялты.

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