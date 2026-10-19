Во вторник, 20 октября, в 11:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) состоится пресс-конференция на тему: «Противодействие наркопреступности в регионе: ключевые результаты оперативно-служебной деятельности полицейского ведомства за 9 месяцев 2026 года».