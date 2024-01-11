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В сеть попало видео, на котором блогер Сергей Косенко готовит 1,5-месячного сына к броску в сугроб

В сеть попало видео, на котором блогер Сергей Косенко готовит 1,5-месячного сына к броску в сугроб

Ранее блогер пытался убедить подписчиков, что он кинул в снег куклу На днях рунет буквально взорвался от негодования — блогер-миллионник Сергей Косенко, известный своими скандальными видео, выложил новый ролик — на нем Сергей, который сейчас отдыхает на французском курорте Куршевель бросает 1,5-месячного сына в высокий сугроб.

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