❗️⚡️США одобрили возможную сделку по поставке оружия Израилю на сумму 7,4 млрд долл.: - 2166 бомб GBU-39/B - 2800 500-фунтовых бомб MK.
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❗️⚡️США одобрили возможную сделку по поставке оружия Израилю на сумму 7,4 млрд долл.: - 2166 бомб GBU-39/B - 2800 500-фунтовых бомб MK.