«Теплосеть Петербурга» повысила надежность теплоснабжения 15 тысяч жителей Московского района

Реконструкция осуществляется поэтапно АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает масштабное обновление тепловых сетей в районе, ограниченном Московским проспектом и улицами Алтайской, Ленсовета и Орджоникидзе, основываясь на опыте ГУП «ТЭК СПб».
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