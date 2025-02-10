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Петербургский дневник

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«Теплосеть Петербурга» повысила надежность теплоснабжения 15 тысяч жителей Московского района

«Теплосеть Петербурга» повысила надежность теплоснабжения 15 тысяч жителей Московского района

Реконструкция осуществляется поэтапно АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает масштабное обновление тепловых сетей в районе, ограниченном Московским проспектом и улицами Алтайской, Ленсовета и Орджоникидзе, основываясь на опыте ГУП «ТЭК СПб».

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