Россельхознадзором проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных полей в Кашинском районе

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Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям был проведён мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земельных участков, принадлежащих ООО «Румелко-Агро» Кашинского района Тверской области.