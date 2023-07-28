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Россельхознадзором проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных полей в Кашинском районе

Россельхознадзором проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных полей в Кашинском районе

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям был проведён мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земельных участков, принадлежащих ООО «Румелко-Агро» Кашинского района Тверской области.

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