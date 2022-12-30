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В истории Великой Отечественной войны есть масса примеров мужества и отваги советского народа

В истории Великой Отечественной войны есть масса примеров мужества и отваги советского народа

﻿﻿В истории Великой Отечественной войны немало примеров мужества и отваги советского народа. Мы знаем сотни, если не тысячи подвигов, ставших примером для целых поколений.

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