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Гамбург (WTA). Первый круг. Касаткина сыграет с Синяковой

Дарья Касаткина сыграет с Катериной Синяковой в первом круге в Гамбурге. Сетка турнира здесь. Hamburg European Open Гамбург, Германия 17 – 24 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Отрытые корты, грунт Первый круг Река-Лука Яни (Венгрия)  Лаура Пигосси (Бразилия) Дата проведения 17 июля, 14.

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