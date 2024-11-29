Боксер Григорий Дрозд спрогнозировал победу Джонсона в бою против Минакова

Российский боксер Григорий Дрозд в пятницу, 29 ноября, рассказал, чего можно ожидать от боя между четырехкратным чемпион мира по боевому самбо Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ.