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Жирная точка на украинском проекте...

Жирная точка на украинском проекте...

Украинские свидомиты, сами и не заметили, как превратились в колярованных нацистов, а теперь, пытаются понять, как же так, почему их не любят, почему их ненавидят и проклинают.

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Комментарии
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Eduard
А за что их любить преступников? Не все конечно,но 50% если не больше.Как всегда они свои проблемы на других сваливают.
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5 час.
В С
Главное, что бы ни одна харя, ни одно сообщение не потерялись. Всех найти, хоть через 100 лет ,и по карать.
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59 мин.
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