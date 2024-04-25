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Во Владивостоке отремонтируют еще один участок теплотрассы

Во Владивостоке отремонтируют еще один участок теплотрассы

В текущем году Первомайский район отличается большим количеством проводимых в нем работ. Целых три улицы - Героев Хасана, Никифорова и Сафонова - претерпят комплексное преображение в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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