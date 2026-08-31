От любви до ненависти: новосибирцы вспомнили об отношении к началу учёбы

Накануне Дня знаний SuperJob выяснил у жителей Новосибирска – как горожане относились к 1 сентября, когда учились в школе.
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