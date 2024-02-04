В казино не хотят: на Кубани и в целом по стране в  игорных зонах нехватка персонала достигает 30 процентов

В казино не хотят: на Кубани и в целом по стране в игорных зонах нехватка персонала достигает 30 процентовС весьма неожиданным видом кадрового голода, наряду со сферой здравоохранения, транспорта и образования столкнулись в РФ.
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