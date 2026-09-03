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Шоу-бизнес: Выиграл суд у театра после увольнения и нашёл жену на 27 лет младше после 3-х разводов: О чем больше всего жалеет Юрий Беляев

Шоу-бизнес: Выиграл суд у театра после увольнения и нашёл жену на 27 лет младше после 3-х разводов: О чем больше всего жалеет Юрий Беляев

Юрий Беляев вполне может похвастаться успешной карьерой: в его фильмографии десятки знаменитых кинокартин, ну а его талант и вклад в развитие кино и театра признан званием заслуженного артиста России.

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