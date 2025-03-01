DM: выпады Зеленского в адрес Вэнса спровоцировали перепалку на переговорах

Перепалка, которой завершились переговоры Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, была спровоцирована выпадами украинского политика в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Daily Mail.
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