ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛО сообщение: Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания готова направить "войска на землю и самолеты в воздух" для защиты мирного соглашения в Украине.
ДББЛ...
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ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛО сообщение: Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания готова направить "войска на землю и самолеты в воздух" для защиты мирного соглашения в Украине.
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