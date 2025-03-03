Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ДББЛ...

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛО сообщение: Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания готова направить "войска на землю и самолеты в воздух" для защиты мирного соглашения в Украине.

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