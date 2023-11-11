СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

Express: после выхода из ДОВСЕ Россия может перевооружить свою армию Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники, заявил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской Express.