СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

Express: после выхода из ДОВСЕ Россия может перевооружить свою армию Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники, заявил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской Express.
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