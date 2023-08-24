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Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок

Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок

Актёр Кирилл Мелихов объяснил, чем для артиста игра на сцене театра отличается от съёмок в кино. В театре актёры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем, поделился он в интервью телеканалу «360».

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