Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок

Актёр Кирилл Мелихов объяснил, чем для артиста игра на сцене театра отличается от съёмок в кино. В театре актёры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем, поделился он в интервью телеканалу «360».