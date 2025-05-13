Озвучена средняя цена подержанного автомобиля в Петербурге

Стоимость сократилась всего на 0,4 процента По данным аналитиков Авто.ру Оценка, в апреле средняя цена подержанных авто не старше 15 лет в Петербурге и Ленинградской области составила 2,21 миллиона рублей.
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