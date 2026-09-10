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Мексика: Один человек был убит и еще один ранен в результате перестрелки, разразившейся во время...

Мексика: Один человек был убит и еще один ранен в результате перестрелки, разразившейся во время выдачи ордера на арест полицейскими в районе улиц Примавера и Пальма в Сан-Педро-Нексапе, Амекамека, штат Мехико, во второй половине дня 9 сентября.

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