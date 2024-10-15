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Экс-замглавы генштаба ВСУ Романенко: боевые действия нужно приостановить

Экс-замглавы генштаба ВСУ Романенко: боевые действия нужно приостановить

Украине следует переоценить ситуацию на фронте и попробовать добиться приостановления боевых действий, заявил в эфире украинского медиа Politeka бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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