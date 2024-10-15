Экс-замглавы генштаба ВСУ Романенко: боевые действия нужно приостановить

Украине следует переоценить ситуацию на фронте и попробовать добиться приостановления боевых действий, заявил в эфире украинского медиа Politeka бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии