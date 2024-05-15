Москвичи проголосовали за лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся за последние пять лет. Так, бесспорными фаворитами новинок метростроя 2023 года стали "Нагатинский затон" на БКЛ и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.
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