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Москвичи проголосовали за лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Москвичи проголосовали за лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся за последние пять лет. Так, бесспорными фаворитами новинок метростроя 2023 года стали "Нагатинский затон" на БКЛ и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.

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