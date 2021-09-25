Диетолог Гинзбург перечислил три напитка, улучшающих состояние кожи

На состояние кожи человека может влиять множество факторов. Один из них – питание. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» рассказал о продуктах и напитках, которые могут ухудшить или улучшить состояние кожи.