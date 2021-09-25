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Диетолог Гинзбург перечислил три напитка, улучшающих состояние кожи

Диетолог Гинзбург перечислил три напитка, улучшающих состояние кожи

На состояние кожи человека может влиять множество факторов. Один из них – питание. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» рассказал о продуктах и напитках, которые могут ухудшить или улучшить состояние кожи.

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