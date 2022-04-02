Ночью на железнодорожном вокзале Казани встретили еще одну группу беженцев из Донбасса.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Казани встретили группу беженцев из Донбасса Всего гуманитарным поездом в Татарстан доставили больше 500 человек, из них почти 100 детей.