📆🥳 Хроники Крымской весны: 27 февраля 2014 года Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану.
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📆🥳 Хроники Крымской весны: 27 февраля 2014 года Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану.