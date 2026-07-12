Трамп распорядился приспустить флаги США из-за смерти сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на государственных учреждениях в связи со смертью сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
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