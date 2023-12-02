NI: Израиль может перейти на сторону КНР из-за упадка США

Профессор Американского университета Антон Федяшин написал в своей статье для журнала National Interest, что "морализаторская" политика США привела к упадку влияния страны и даже может привести к потере союза с Израилем.
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