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Газета.ру

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Экс-глава ФИФА Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ

Экс-глава ФИФА Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальной сети X раскритиковал возможное удлинение перерыва между таймами в финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

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