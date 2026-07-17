Экс-глава ФИФА Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальной сети X раскритиковал возможное удлинение перерыва между таймами в финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.
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