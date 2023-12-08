Ярмарка, резиденция Деда Мороза и винный дворик: атмосфера на главной площади Краснодара

Для маленьких посетителей будет организована резиденция Деда Мороза, где дети смогут написать письма с пожеланиями и бросить их в специальный почтовый ящик, а также встретиться с главными новогодними персонажами.
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