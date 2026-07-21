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Соболенко о первой победе на 25-тысячнике: «Мне было 14, эмоции были просто нереальные»

Арина Соболенко вспомнила самый памятный момент на домашних кортах и соперниц, которых не могла обыграть.

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