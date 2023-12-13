Пенсии, услуги ЖКХ и цены на товары: что изменится в жизни россиян с 2024 года

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова рассказала в беседе с «Внимание, новости!», что будет происходить пенсиями и ценами на услуги ЖКХ и различные товары в 2024 году.