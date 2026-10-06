Суд Москвы конфисковал имущество Блиновской на 587 млн рублей

Савёловский суд Москвы выдал 10 исполнительных листов на конфискацию имущества Елены Блиновской, включая элитную недвижимость в Крыму, после её приговора в марте 2025 года к пяти годам колонии и штрафу в миллион рублей за уклонение от налогов.
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