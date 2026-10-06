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Царьград

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Суд Москвы конфисковал имущество Блиновской на 587 млн рублей

Суд Москвы конфисковал имущество Блиновской на 587 млн рублей

Савёловский суд Москвы выдал 10 исполнительных листов на конфискацию имущества Елены Блиновской, включая элитную недвижимость в Крыму, после её приговора в марте 2025 года к пяти годам колонии и штрафу в миллион рублей за уклонение от налогов.

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