Суд Москвы конфисковал имущество Блиновской на 587 млн рублей

Савёловский суд Москвы выдал 10 исполнительных листов на конфискацию имущества Елены Блиновской, включая элитную недвижимость в Крыму, после её приговора в марте 2025 года к пяти годам колонии и штрафу в миллион рублей за уклонение от налогов.