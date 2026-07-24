Чай или кофе после обеда — привычка, которая крадет вашу энергию

Чай или кофе после обеда — привычка, которая крадет вашу энергиюПривычка завершать обед чашкой чая или кофе, которую многие считают безобидной, на самом деле может мешать усвоению железа и влиять на самочувствие, предупредила нутрициолог Виктория Гришина.
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