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Живая Кубань

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Чай или кофе после обеда — привычка, которая крадет вашу энергию

Чай или кофе после обеда — привычка, которая крадет вашу энергию

Чай или кофе после обеда — привычка, которая крадет вашу энергиюПривычка завершать обед чашкой чая или кофе, которую многие считают безобидной, на самом деле может мешать усвоению железа и влиять на самочувствие, предупредила нутрициолог Виктория Гришина.

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