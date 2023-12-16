Куриные яйца исчезли с прилавков некоторых магазинов в Новосибирске

По оценке экспертов, с начала года куриное мясо и яйца выросли в цене почти на 40%.В пятницу, 15 декабря, жители Новосибирска снова стали замечать, что с прилавков некоторых супермаркетов исчезли лотки с куриными яйцами.
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