Россияне: «Идёшь в магазин и возвращаешься оттуда с ощущением, что тебя ограбили

Посленовогодний поход в магазин для многих россиян обернулся настоящим шоком. Резкий скачок цен на продукты, сравнимый, по словам депутата Госдумы Сергея Обухова, с «ударом обухом по голове», заставил задуматься о причинах этого явления и путях решения проблемы.