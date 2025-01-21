Россияне: «Идёшь в магазин и возвращаешься оттуда с ощущением, что тебя ограбили

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  • olgabucmailru busuioc
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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Бензин тоже и не кто не собирается останавливать!!!!
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22 час.
Зоя Гольдштаб
Ну у нас же ВСЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ? ВЕДЬ ПРАВДА?
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20 час.
Eduard
Да ладно! Езжайте в Прибалтику там затовариваетесь.Ха,ха,ха.И заправляйтесь по 170 рублей за 1 литр бензина,мы вам не мешаем!
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20 час.

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