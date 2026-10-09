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Три мяча «Зенита» плюс хет-трик Кирилла Любимова позволили «сине-бело-голубым» сместить «Краснодар» на третье место

Три мяча «Зенита» плюс хет-трик Кирилла Любимова позволили «сине-бело-голубым» сместить «Краснодар» на третье место

«Зенит» одержал победу в Москве над «Локомотивом» со счётом 3:1 в матче 25-го тура Молодёжной футбольной лиги.

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