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Аргументы недели

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Игорь Лашманов: Закалка у меня была хорошая

Игорь Лашманов: Закалка у меня была хорошая

Игорь Лашманов для Челябинской области фигура, несомненно, историческая и, в общем-то, достаточно необычная.

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