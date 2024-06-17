Что необходимо знать людям, осуществляющим профессиональную деятельность

Государственная налоговая служба сообщает, что Приказом Министерства финансов № 60/2024 утверждены новая форма подоходного налога для лиц, осуществляющих профессиональную деятельность (Форма DAP24), и инструкция по ее заполнению.
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