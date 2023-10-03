«Шоколадница» займется выпуском зернового кофе под новым брендом

ООО «Кофе Хаус», входящее в ГК «Шоколадница» (сети «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби») разместило заявку на регистрацию товарного знака «Фабрика кофе бери, вари и пей», пишет «Ъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».
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