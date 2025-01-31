Вертолетом, ставшим причиной авиакатастрофы в США, управляла женщина

ВАШИНГТОН, 31 января, ФедералПресс. С момента крушения пассажирского рейса Bombardier CRJ700 после столкновения с армейским вертолетом Black Hawk в вашингтонском аэропорту военные ведомства США подчеркивали, что экипаж боевой машины представлял из себя опытных летчиков.
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