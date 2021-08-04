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«Набираю килограммы»: беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес

«Набираю килограммы»: беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35"Набираю килограммы": беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель переживает, что сильно располнеет за время ожидания малыша.

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