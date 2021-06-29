Евросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Сергей ЕПолитикаЕвросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды ЛГБТ Почти все страны ЕС устроили истерику по поводу принятого Венгрией закона о запрете пропаганды педерастии среди детей.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадеждаДемократия и свобода выбора западного "рая" во всей красе...Зайцев Виктор Зайцев ВикторЦитата:"...Путин вспоминает, как он хотел строить Европу от Лиссабона до Владивостока"(конец цитаты). Просто слеза умиления наворачивается, как представлю...От Лиссабона до Владика (да чего там, бери сразу до мыса Дежнёва) одни пидарасы и лесбиянки кучкуются со своими голыми жопами. Уж не поэтому, ты Владимир Владимирыч, как, на уровне дифирамбов напевал им через Die Zeit по случаю 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, напевал про Цитата из статьи-"...мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз. Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес...(ну и дальше в таком же ключе). И это вместо того, что ВМАЗАТЬ от всего униженного бывшего советского народа, на который напали в 1941 году НЕ ТОЛЬКО НЕМЦЫ, а ИТАЛЬЯНЦЫ, СЛОВАКИ,ФИНЫ, РУМЫНЫ и ВЕНГРЫ, которые даже ОФИЦИАЛЬНО войну Советскому Союзу объявили. Потребовать от их Евроклоаки "Совета ЕС" принятия меморандума по причинам войны против СССР с ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗВИНЕНИЯМИ перед Россией, как приемницев СССР. А...Как же я забыл "взаимный интерес"...Уж не тот ли-опидарасить всю Россию? Вроде полковник разведки прошлом. Сегодня вся информация (или всё-таки не вся?) на рабочем столе. Ну хорошо...Плохо учился в школе и далее, повторяя бесмыссленную по большому счёту историческую ложь про Великую Отечественную, так как были СЭВ и Варшавский блок. Но сегодня-то? ПриЕбалтика, купленная Петром Первым для России у шведов в 1721 году и ДВАЖДЫ сбежавшая (1917 и 1991) от своих хозяев ОТКРЫТО фашистско-нацистская. С 2014 года КУев, который лёг под бандеровцев-рагулей марширует под гитлеровской свастикой.ЧЕХИЯ, которая воевала вместе с немцами с 1941 года против России в наглую требует "бабло" за подорванный ими же "схрон с оружием для той же Укретины". Да и сами Берлин, Брюссель и Пэриж (про ЛандОн уж не говорю, они уже начали "разведку кораблями", проверку на вшивость), даже докУмент приняли в котором-"Россия-ВРАГ для Гейжопы". А в Кремле, очередная , "новая партия старушек" хором исполняют серенаду "Ребята! Давайте жить дружно!" Мы уже и деревяннам членами запаслись в сексшорпах!" Блевать тянет от всего этого. Меня...советского баварского немца... Могу только представить как МАТЕРЯТСЯ от всего этого либер-пидарастического бардака РЕАЛЬНЫЕ русские патриоты России! И что...Так и будем ждать очередного ИЮНЯ 1941 года и нового "ЕВРОПЕЙСКОГО Дранг нах Остен?"Только уже не нацистско-фашистского а демофашистского с уклоном в педерастию?Владимир EвтушенкоВенгрия, держись!Владимир СиденкоИз всей этой мерзской статьи лишь одна сладкая фраза:"Посмотрите, сколько молодых ЛГБТИ совершают самоубийство." Уж вы педерасты постарайтесь как можно больше, а лучше партиями, отправляйтесь в ад.TTuzon51Венгры молодцы так держать.валерии темниковНа следующем заседании Высшего Совета ЕС в Брюсселе ,официальное утвердят наименование Европейского Союза ---" ЕСП-"--Европейский Союз Пидарасов Не принявших присягу на верность ЕСП будут ---мужчин кастрировать Дамам спец пояса ! Аналог римских ПОЯСОВ ВЕРНОСТИ, ( пртивовандальные)БОБорис ОсиповГейропейцы могут заменить Венгрию вот этими...Комментировать
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